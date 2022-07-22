Bingöl'de Kovid-19 vaka artışına karşı aşı uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

Bingöl'de Kovid-19 vaka artışına karşı aşı uyarısı

22.07.2022 16:37
Bingöl'de Kovid-19 vaka artışına karşı aşı uyarısı

Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimi Ramazan Gengörü, vatandaşlara Kovid-19 aşısının hatırlatma dozunu yaptırmaları uyarısında bulundu.

Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimi Ramazan Gengörü, vatandaşlara Kovid-19 aşısının hatırlatma dozunu yaptırmaları uyarısında bulundu.

Gengörü, yaptığı açıklamada, son günlerde acil servise Kovid-19 belirtileriyle başvuran hastaların sayısındaki artışın gün geçtikçe devam ettiğini belirtti.

Hastanede servis ve yoğun bakımların hazır halde bekletildiğine değinen Gengörü, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar hastanemizde yoğun bakımda veya servislerde yatarak tedavi görmek zorunda kalan ağır hasta sayımızda önemli bir artış olmasa bile bu bulaşma hızının devam etmesi durumunda önümüzdeki günler için kaygı duymaktayız. Yaz ve tatil mevsimi olması, il ve yurtdışından gelen akraba ve ziyaretçi sayısının artması gibi sebeplerle ilimizde nüfus yoğunluğunun arttığı görülmektedir. Tüm bu sebeplerden hareketle vatandaşlarımızdan gerekli tüm tedbirlere uymalarını önemle rica ediyoruz. Toplu taşıma araçları, düğün ve taziye gibi her türlü kapalı ve kalabalık ortamlarda mutlaka tedbirlere uymalıyız. Gribal hastalık belirtileri olan vatandaşlarımızın kendilerini mutlaka izole etmeleri ve asla kalabalık ortamlara girmemeleri gerekmektedir."

Gengörü, bu süreçte faydası net olarak ortaya konan aşıların hatırlatma dozlarının yapıldığını ve hastanede randevusuz olarak da vatandaşların aşı olabileceklerini aktardı.

YORUMLAR
500
Bingöllü kız sporcuların hedefi hentbolda ay-yıldızlı forma Bingöllü kız sporcuların hedefi hentbolda ay-yıldızlı forma Şölende 100 çocuk sünnet edildi Şölende 100 çocuk sünnet edildi
Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de Kovid-19 vaka artışına karşı aşı uyarısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:27 Mesut Komiser öldürülecek mi? Arka Sokaklar sevenlerini yıkan Şevket Çoruh gerçeği
16:23 Galatasaray'a 'ada' müjdesi! Milli Emlak'a ait bölümlerin tapuları alındı
16:10 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ticari hayatı sonlanan şirket sayısını açıkladı: Haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 115'lik artış yaşandı
16:05 Alman futbolunun efsanesiydi! 580 maçta 490 gol atarak rekor kıran Uwe Seeler yaşamını yitirdi
16:01 Erdoğan, ürünlerdeki fahiş fiyatlarla ilgili konuştu: Milletimden biraz daha sabır ve milli mücadeleye destek bekliyoruz
15:43 Aleyna Tilki "Ben öldüm" notuyla iç çamaşırlı pozunu paylaştı
15:28 Fenerbahçe'de Serdar Aziz şoku! Sahalardan uzun süre uzak kalacak
15:27 Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği kamyonet minibüs durağına daldı! 19 yaşındaki Çağlar hayatını kaybetti
15:08 İsviçre'de kangalın ağzında Yorkshire Terrier cinsi köpeğin cansız bedeninin olması ülkeyi karıştırdı
15:05 Havuz partisindeki göçük 2 kişiyi yutmuştu! İsrail'i sarsan obruk felaketinde akılalmaz ihmal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 16:37:54. #1.13#
SON DAKİKA: Bingöl'de Kovid-19 vaka artışına karşı aşı uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement