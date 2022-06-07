Bingöl'de köy okulundaki öğretmen ve öğrencilerden resim sergisi

Bingöl'ün Göltepesi köyündeki Göltepesi Yeni Yerleşim İlk ve Ortaokulunda öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı resimlerden oluşan sergi açıldı.
Sanat Sokağı'nda düzenlenen sergide okulun görsel sanatlar öğretmeni Beyhan Korkulutaş ve öğrencilerinin hazırladığı yağlı boya resimler beğeniye sunuldu.
Açılışa, İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, Göltepesi Yeni Yerleşim İlk ve Ortaokulu Müdürü Ferhat Elhakan, öğretmen Korkulutaş ve öğrenciler katıldı.
Sergiyi gezen Yücel, öğretmen ve öğrencileri bu anlamlı çalışmaları için tebrik etti.
Resimler beğeni gördü.
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