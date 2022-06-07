Sergiyi gezen Yücel, öğretmen ve öğrencileri bu anlamlı çalışmaları için tebrik etti.

Kaynak: AA

Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bingöl'de köy okulundaki öğretmen ve öğrencilerden resim sergisi - Son Dakika

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