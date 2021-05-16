Bingöl'de köyüne dönen aileye destek - Son Dakika

Bingöl'ün Solhan ilçesindeki köyünden göç etme zorunda kalan ve yıllar sonra köyüne dönen aileye geçici barınma ihtiyacının karşılanması için çadır desteği verildi.

İl dışından Solhan ilçe merkezine 2,5 saat uzaklıkta yer alan Arslanbeyli Köyü Kapaklı Mezrası dönen Orhan Bodur barınacak ihtiyacı olduğunu belirterek Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne başvuruda bulundu. Meslek elemanları tarafından yerinde yapılan incelemeler sonucunda Kuruluş Müdürü Seyfettin Özdemir'in AFAD ile iletişime geçmesi üzerine vatandaşın ihtiyacı karşılandı.

Özdemir; "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına her türlü taleplerini değerlendiriyor, kurumumuz hizmet modülleri sınırlarına giren taleplerini bizzat karşılıyoruz.Hizmet modüllerimizin dışında kalan talepler için ise aracı rolümüzü yerine getirerek ihtiyaçlar ile kaynakları buluşturuyor, ilgili kurum ve kuruluşlar ile iletişime geçerek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu süreçte taleplerimizi geri çevirmeyerek çadır desteğinde bulunan, vatandaşımızın mağduriyetini gideren İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Şube Müdürü Sedat Doğan'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BİNGÖL