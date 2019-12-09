Son Dakika Haberleri: Bingöl'de kuleden düşen astsubay şehit oldu
Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de kuleden düşen astsubay şehit oldu - Son Dakika

Bingöl'de kuleden düşen astsubay şehit oldu

6 saat önce

Bingöl'de bir karakolda görevli astsubay çavuş kuleden düşerek şehit oldu.

Bingöl'de kuleden düşen astsubay şehit oldu, System.String[]

Bingöl'de bir karakolda görevli astsubay çavuş kuleden düşerek şehit oldu.


Edinilen bilgilere göre, Genç ilçe Jandarma Komutanlığı bağlı Güzeldere Karakolu'nda görevli bir astsubay çavuş, dengesini kaybederek kuleden düşüp ağır yaralandı. Tedavi edilmek üzere Bingöl Devlet Hastanesi'nde kaldırılan astsubay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.


Şehit için bugün Bingöl Havalimanında tören düzenleneceği bildirildi. - BİNGÖL

Bingöl, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:22 Kaynak: İHA
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