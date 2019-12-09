Bingöl'de kuleden düşen astsubay şehit oldu
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Bingöl'de bir karakolda görevli astsubay çavuş kuleden düşerek şehit oldu.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:22 Kaynak: İHA
Bingöl'de bir karakolda görevli astsubay çavuş kuleden düşerek şehit oldu.
Edinilen bilgilere göre, Genç ilçe Jandarma Komutanlığı bağlı Güzeldere Karakolu'nda görevli bir astsubay çavuş, dengesini kaybederek kuleden düşüp ağır yaralandı. Tedavi edilmek üzere Bingöl Devlet Hastanesi'nde kaldırılan astsubay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Şehit için bugün Bingöl Havalimanında tören düzenleneceği bildirildi. - BİNGÖL
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