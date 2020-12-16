Bingöl'de kumar oynarken yakalanan 33 kişiye para cezası - Son Dakika

Bingöl'de kumar oynarken yakalanan 33 kişiye para cezası

16.12.2020 16:55
Bingöl'de kumar oynarken yakalanan 33 kişiye para cezası, System.String[]

BİNGÖL'de son bir haftada gerçekleştirilen koronavirüs denetimlerinde kumar oynarken yakalanan 33 kişiye para cezası uygulandı.

BİNGÖL'de son bir haftada gerçekleştirilen koronavirüs denetimlerinde kumar oynarken yakalanan 33 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında son bir haftada yaptıkları denetimlerde, 33 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Bu kişilere kumar oynamaktan ve koronavirüs tedbirlerine aykırı davranmaktan para cezası uygulanırken, denetimlerde 218 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.


Para Cezası, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bingöl'de kumar oynarken yakalanan 33 kişiye para cezası - Son Dakika


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