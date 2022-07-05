Çevreyi kirletecek ve vatandaşları rahatsız edecek şekilde kurbanlık satışı ve kesimlerine izin verilmeyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kurbanlık kesimleri mezbahane ve Et Kombinası Müdürlüğünde, kurbanlık satışları ise Bingöl Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda yapılacak.

Kaynak: AA

Bingöl Belediyesi, Kurban Bayramı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bingöl'de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi - Son Dakika

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