Bingöl'de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi - Son Dakika
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Bingöl'de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

05.07.2022 12:43
Bingöl'de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Bingöl Belediyesi Kurban Bayramı öncesi kurbanlıkların kesim ve satış yerlerini belirledi.

Bingöl Belediyesi Kurban Bayramı öncesi kurbanlıkların kesim ve satış yerlerini belirledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kurbanlık kesimleri mezbahane ve Et Kombinası Müdürlüğünde, kurbanlık satışları ise Bingöl Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda yapılacak.

Çevreyi kirletecek ve vatandaşları rahatsız edecek şekilde kurbanlık satışı ve kesimlerine izin verilmeyecek.

Zabıta, temizlik, itfaiye, su ve kanalizasyon arıza ekipleri, Kurban Bayramı boyunca vatandaşlara hizmet verecek.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Bingöl Belediyesi, Kurban Bayramı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi - Son Dakika
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