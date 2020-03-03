Bingöl'de kurulan "İyilik Çarşısı"ndan depremzedelere yardım - Son Dakika
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Bingöl'de kurulan "İyilik Çarşısı"ndan depremzedelere yardım

6 saat önce

Bingöl TOBB Cevdet Yılmaz İlk ve Ortaokulunda kurulan "İyilik Çarşısı" kapsamında toplanan yardımlar, Elazığ'daki depremzedelere gönderildi.

Bingöl'de kurulan

Bingöl TOBB Cevdet Yılmaz İlk ve Ortaokulunda kurulan "İyilik Çarşısı" kapsamında toplanan yardımlar, Elazığ'daki depremzedelere gönderildi.

Bingöl'ün Düazağaç bölgesinde bulunan TOBB Cevdet Yılmaz İlk ve Ortaokulu İdaresi ve öğrencilerince kurulan "İyilik Çarşısı" kapsamında düzenlenen müzik dinletisinden elde edilen gelir ile velilerin desteğiyle toplanan yardımlar, paketlenip depremzedelere ulaştırıldı.

Okul müdürü Murat Pesen, yaptığı açıklamada, velilerin ve öğrencilerin duyarlılığı sonucu toplanan yardımlardan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

İyilik Çarşısı Projesi kapsamında depremzede aileler için bir kampanya düzenlediklerini velilerden ve gönüllülerden çeşitli yardımlar topladıklarını aktaran Pesen, topladıkları yardımları Elazığ'a göndermekten mutluluk ve huzur duyduklarını belirtti.

Öğrencilerden Ceylan Tarhan, Elazığlılar için çeşitli yardımlar topladıklarını, bu yardımları, onların yaralarını sarmak için kente göndereceklerini kaydetti.

Sevinçli olduklarını anlatan Tarhan, proje için okul müdürü ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Cevdet Yılmaz, Elazığ, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:44 Kaynak: AA
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