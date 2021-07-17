Bingöl'de leyleğin elektrik akımına kapılmasıyla çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bingöl'ün Genç ilçesinde leylek yavrusunun elektrik direğinde akıma kapılması sonucu otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Mahallesi 331. Sokak'ta elektrik direğinde leyleğin akıma kapılmasının ardından çıkan kıvılcımlar otluk alanda yangına neden oldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Elektrik akımına kapılan leylek telef oldu.