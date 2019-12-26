Bingöl'de mağaza gibi okul - Son Dakika
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Bingöl'de mağaza gibi okul

6 saat önce

Bingöl'de bir okulda "İyilik Çarşısı" projesi kapsamında mağazayı çevrilen koridorda toplanan kıyafetler ütülenip paketlendikten sonra ihtiyaç sahibi öğrenci ve ailelere ulaştırılıyor.

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Bingöl'de bir okulda "İyilik Çarşısı" projesi kapsamında mağazayı çevrilen koridorda toplanan kıyafetler ütülenip paketlendikten sonra ihtiyaç sahibi öğrenci ve ailelere ulaştırılıyor.


TOBB Cevdet Yılmaz Ortaokulu idaresi tarafından kırsal alandaki ihtiyaç sahibi öğrenciler ve aileler için 'İyilik Çarşısı' adı altında bir kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında, okuldaki öğrenci ve velilerinin kullanmadığı ancak kullanılabilecek durumdaki kıyafetler toplanmaya başladı. Okul koridorunda oluşturulan bölümde ürünler öğrenciler ve öğretmenler tarafından ütülenip paketlenerek belirlenen kırsaldaki öğrencilere gönderilmesinin planlandığı belirtildi. Projenin amacına değinen Okul Müdürü Murat Pesen, "Çocuklara küçük yaşlarda yardımlaşma ve dayanışmanın önemini kavratmak için iyilik çarşısı adlı bir proje yaptık. Bu projede öncelikle giyim ve ayakkabı olmak üzere velilerimizin ve öğrencilerimizin kullanmadıkları ürünleri çarşımızda topladık. Topladığımız ürünlerin bakımını yaparak kullanabilir hale getirdikten sonra paketleyip başta köy okulları olmak üzere ihtiyaç sahibi öğrencilere ve ailelere ulaştırmayı amaçlıyoruz" dedi.


Öğrencilerden Yaren Boldaş ise, "Okul olarak ihtiyaç sahipleri öğrenciler için İyilik Çarşısı projesini başlattı. Çevremizdeki herkesten bunun için kıyafet ve ayakkabı istedik" diye konuştu. - BİNGÖL

Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:54 Kaynak: İHA
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