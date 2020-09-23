Bingöl'de maske kullanımı yaygınlaştı, vaka artışında azalış başladı - Son Dakika

Bingöl'de maske kullanımı yaygınlaştı, vaka artışında azalış başladı

Vali Kadir Ekinci:

"Vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik kurallarına özellikle hassasiyet göstermeleri bizleri ziyadesiyle memnun ediyor"

"Son 1 haftadır, vaka artış hızımızda bir azalış var"

BİNGÖL - Bingöl'de Covid-19 denetimlerine katılan Vali Kadir Ekinci, vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmesiyle son 1 haftada, vaka artış hızında azalış görülmeye başladığını aktardı.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de korona virüs (Covid-19) denetimleri aralıksız bir şekilde sürüyor. Kentte denetimlere katılan Vali Kadir Ekinci, esnafları ziyaret ederek maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.

Esnafları ziyaret ettiklerini ve toplu taşıma araçlarının denetime katıldıklarını aktaran Vali Ekinci, "Covid-19 ile ilgili mücadelenin farkındalığını arttırmak üzere gayretimiz devam ediyor. Bu çerçevede vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik kurallarına özellikle hassasiyet göstermeleri bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Zaten bu tedbirlerin Bingöl'ümüzde verileri yansıdığını da görüyoruz. Şükürler olsun son 1 haftadır, vaka artış hızımızda bir azalış var. Bu bizleri sevindiriyor. İnşallah bu mücadele bu şekilde devam edecektir. Esnaflarımız müşterilerini uyarma konusunda çok daha bilinçli hareket ediyorlar. Dolayısıyla bu durum bizleri memnun ediyor" dedi.

Denetimlerde Vali Ekinci'ye Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Ali Canpolat ve ilgili kurum amirleri eşlik etti.