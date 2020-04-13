Bingöl'de maske üretimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bingöl'de maske üretimi - Son Dakika

Bingöl'de maske üretimi

6 saat önce

Bingöl Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde günlük 3 bin maske üretimi yapılıyor.

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Bingöl Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde günlük 3 bin maske üretimi yapılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü desteğiyle Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde atölye kuruldu.


İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, ilk etapta günlük 3 bin maske üretimi yaptıklarını hedeflerinin günlük üretimi 15 bine yükseltmek olduğunu söyledi.

Karşıyaka, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 03:08 Kaynak: AA

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