Bingöl'de maske üretimi - Son Dakika

Bingöl'de maske üretimi
6 saat önce
Bingöl Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde günlük 3 bin maske üretimi yapılıyor.
Bingöl Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde günlük 3 bin maske üretimi yapılıyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü desteğiyle Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde atölye kuruldu.
İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, ilk etapta günlük 3 bin maske üretimi yaptıklarını hedeflerinin günlük üretimi 15 bine yükseltmek olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 03:08 Kaynak: AA
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