Bingöl'de maske zorunluluğu süreci başladı - Son Dakika

Bingöl'de maske zorunluluğu süreci başladı

BİNGÖL - Bingöl'de bugünden itibaren maske takma zorunluluğu süreci başladı, vatandaşların maske takmadan dışarı çıkmadığı gözlemlendi.

Bingöl Valiliği İl Umumi Hıfzıssıha Kurulu kararı gereğince bugünden itibaren kent genelinde maske takma zorunluluğu getirildi.Bugün başlayan uygulama ile vatandaşlar maske takarak dışarı çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise kentin birçok noktasında kontrollere başlayarak maske denetimi yaptı.Vatandaşların büyük bir bölümünün maske taktığı gözlemlenirken, polisler nadirde olsa maskesi olmayanları uyararak takmalarını sağladı.

Alınan bu kararı desteklerini belirten vatandaşlardan Lütfullah Tuma, "Bugünden itibaren maske takma zorunluluğu geldi Bingöl'e. Bu kararı kesinlikle destekliyorum. Çünkü bu salgın hepimizi alıp götürebilir, ölümlere neden olabiliyor zaten. Hastalarımız da çoğaldı. Devletimizin almış olduğu bu kararı destekliyorum. Kesinlikle maske takın" dedi.

Maske takılmasının sürecin daha hızlı atlatılmasına yardımcı olacağını dile getiren vatandaşlardan Nusrettin Uçar ise, "Covid-19 pandemisi sürecinde tüm ülke mücadele sürerken ilimizde de bu mücadele kapsamında bugün itibariyle maske takma zorunluluğu getirilmiştir. Dilerim ki bu maske takma zorunluluğu sürecin daha hızlı atlatılmasına ve salgının önünün kesilmesine ciddi bir katkı sağlar" şeklinde konuştu.