Bingöl'de Matematik Şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Bingöl'de Matematik Şenliği düzenlendi

10.06.2022 10:38
Bingöl'de Matematik Şenliği düzenlendi

Bingöl'de gerçekleştirilen Matematik Şenliği'nde öğrenciler projelerini sergiledi.

Bingöl'de gerçekleştirilen Matematik Şenliği'nde öğrenciler projelerini sergiledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Bingöl Üniversitesi kampüsünde düzenlenen şenlikte, öğrenciler projeleriyle ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde yaptığı konuşmada, öğretmenlerden, farklı etkinliklerle öğrencilere matematik dersini daha çok sevdirmelerini istedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel de öğrencilerin matematiği günlük yaşam becerilerine uyarlamalarını sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK ve üniversiteler iş birliğinde "Matematik Seferberliği" başlatıldığını söyledi.

Mevcut yaşamı daha iyi sürdürebilmek için temel bilimlere ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Yücel, hayatı her alanda kolaylaştıran teknolojiyi, temel bilimlerin çıktılarıyla geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Muasır medeniyetler seviyesi üzerine çıkma mücadelesini, bilim ve teknoloji sayesinde sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Yücel, şöyle konuştu:

"Matematiğin ve diğer temel bilimlerin eşlik etmediği hiçbir bilim dalının veya medeniyet tasavvurunun üst noktalara ulaşması mümkün değildir. Bu konuda yeteri kadar insan gücü oluşturduğumuz takdirde birçok teknolojik üründe dışa bağımlılığımız azalacak ve kendi medeniyeti üzerinde büyüyen gelişen bir toplum oluşturmuş olacağız. Bu etkinlikler, ülkemizde temel bilimlerin gelişmesine hizmet edecek."

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak da matematiğin bilimin temellerinden biri olduğunu kaydetti.

Daha sonra protokol üyeleri stantları gezdi.

Şenliğe, kurum amirleri, öğretmenler ve veliler katıldı.

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Bingöl Üniversitesi ile Azerbaycan Arıcılar Birliği arasında iş birliği protokolü Bingöl Üniversitesi ile Azerbaycan Arıcılar Birliği arasında iş birliği protokolü
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bingöl'de Matematik Şenliği düzenlendi - Son Dakika

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