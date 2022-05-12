Bingöl'de mayıs ayında karla mücadele sürüyor - Son Dakika
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Bingöl'de mayıs ayında karla mücadele sürüyor

12.05.2022 12:30
Bingöl'de mayıs ayında karla mücadele sürüyor

Kış mevsiminin çetin geçtiği Bingöl'de, İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, yılın 6 ayı kar nedeniyle yolu kapalı kalan yerleşim birimine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Bingöl'de, İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, yılın 6 ayı kar nedeniyle yolu kapalı kalan yerleşim birimine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, bu yıl kış mevsiminde kentte sorumluluklarındaki 3 bin 360 kilometrelik yol ağında 52 iş makinesi, 105 personelle karla mücadele çalışması yürütüyor.

Genç ilçesinin güneyindeki yaklaşık 2 bin 500 rakımlı Çotla Dağları bölgesinde bulunan Geyikdere köyü yayla yolunda çalışma yapan ekipler, metrelerce yüksekliğe ulaşan karla mücadele ediyor.

Zorlu doğa koşullarında 5 Mayıs'tan beri çalışma yürüten ekipler, bazı noktalarda güçlükle ilerleyebiliyor.

Dozerle bölgede çalışan ekipler, yol ve çevresindeki riskli alanlarda yer alan karları temizleyerek hem çığ tehlikesini ortadan kaldırmaya hem de yolu genişleterek ulaşımı rahatlatmaya çalışıyor.

Ekipler, 18 Mayıs'a kadar yolu ulaşıma açmayı hedefliyor.

"Yollarla ilgili gerekli iyileştirme çalışmalarına başlayacağız"

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Bünyamin Agitoğlu, AA muhabirine, yolun ilkbaharda yaylacılar tarafından tercih edildiğini söyledi.

Bölgede yer yer 8 ila 10 metre yüksekliğinde kar birikintilerinin olduğunu dile getiren Agitoğlu, karla mücadele çalışmasının zorlu geçtiğini belirtti.

Agitoğlu, kış boyunca ekiplerin çok ciddi çaba sarf ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"36 bin kilometreye yakın karla mücadele çalışması yaptık. 3 bin 360 kilometrelik yol ağımızda. Kapalı yollarımızı açıp karla mücadele çalışmalarımızı sonlandıracağız. Bundan sonra kurum olarak yollarla ilgili gerekli iyileştirme çalışmalarına başlayacağız. Gerçekten zorlu bir kış geçirmiş olduk. Bu yıl kış uzun sürdü, 7 aydır karla mücadele çalışmalarını yürütüyoruz. Bir hanenin bile bulunduğu bir yerleşim yerine ulaşmaya çalışıyoruz."

Agitoğlu, Geyikdere köyü yayla yolu dışında merkezde ve diğer ilçelerde kapalı köy ve mezra yolunun kalmadığını anlattı.

10 metrelik karla mücadele

Dozer operatörü Kazım Dölden de vatandaşların köylerine rahat şekilde ulaşabilmesi için mesai gözetmeksizin çalıştıklarını aktararak, çalışmalarda 10 metreyi bulan yükseklikteki kar yığınlarını temizleyip yolu açtıklarını söyledi.

İl Özel İdaresi yol formeni Alican Mollaoğlu da mayıs ayında kapalı yol bırakmamak için çalıştıklarını ve en kısa zamanda Geyikdere yayla yolunu açmayı hedeflediklerini aktardı.

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Bingöl, Mayıs, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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