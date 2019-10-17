Bingöl'de meme kanseri için farkındalık yürüyüşü

15 Ekim Dünya Meme Sağlığı Günü dolayısıyla Bingöl'de yürüyüş etkinliği yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü, kanser konusunda toplumda farkındalık sağlanması, toplum bilincinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen yürüyüş, Hükümet Konağı önünde başladı.

Öğrenci bando takımı eşliğinde İnönü, Genç ve Hastane Caddesinde Vali Yardımcısı Yusuf Gemici, İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney'in katılımıyla gerçekleşen yürüyüşe vatandaşlar alkışlarla destek verdi.

Gündoğdu, kanser konusunda toplumda farkındalık sağlanması, toplum bilincinin geliştirilmesi ve kanser taramaları, kanserle mücadelede en etkili yöntemlerin başında geldiğini belirtti.

"Meme kanseri erken tanısı olduğu zaman tedavi edilebilir bir hastalıktır." diyen Gündoğdu, şöyle konuştu:

"Erken teşhis ile memenin korunması mümkün olmakta ve bazı durumlarda cerrahi dışında başka tedaviye bile gerek kalmamaktadır. Tüm vatandaşlarımızı erken tanı için en yakın sağlık kuruluşuna bekliyoruz."