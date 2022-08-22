Bingöl'de meşelik ve otluk alanda yangın çıktı - Son Dakika
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Bingöl'de meşelik ve otluk alanda yangın çıktı

22.08.2022 15:40
Bingöl'de meşelik ve otluk alanda yangın çıktı

Bingöl'de meşelik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bingöl'de meşelik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, ???????Ekinyolu Jandarma Karakolu'nun yakınındaki meşelik ve otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle otların yanması sonucu bölgeye yayıldı.

Bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri ile güvenlik korucuları sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahale çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: AA

Jandarma, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de meşelik ve otluk alanda yangın çıktı - Son Dakika

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