Alınan bilgiye göre, ???????Ekinyolu Jandarma Karakolu'nun yakınındaki meşelik ve otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Jandarma, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bingöl'de meşelik ve otluk alanda yangın çıktı - Son Dakika

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