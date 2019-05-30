Son Dakika Haberleri: Bingöl'de metruk bina yıkıldı
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Bingöl'de metruk bina yıkıldı

1 saat önce

Bingöl'de uyuşturucu meskeni haline gelen metruk bina yıkıldı.

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Bingöl'de uyuşturucu meskeni haline gelen metruk bina yıkıldı.

Merkeze bağlı Yeni Mahalle'de bulunan metruk binada zaman zaman uyuşturucu kullanıldığının vatandaşlar tarafından bildirilmesi üzerine Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Metruk yapıda yapılan inceleme sonrası yıkım kararı verildi. Ardından ekipler devreye girerek binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Bingöl Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızdan gelen talep ve şikayetler doğrultusunda yasal çerçevede incelemeler yapılarak, yıkım çalışmasının altyapısı hazırlanıyor. İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce oluşturulan yıkım ekibi ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerekli önlemleri aldıktan sonra metruk yapıların yıkımını gerçekleştiriyor. Metruk yapılar yıkıldıkça hem uyuşturucu madde kullanımının önüne geçiliyor hem de görüntü kirliliği engelleniyor. Gerek ekiplerimizce gerçekleştirilen kontrollerde tespit edilen yapılar, gerekse vatandaşlarımızca yapılan şikayetler doğrultusunda tespit edilen metruk yapıların yıkımına devam edilecektir" denildi. - BİNGÖL
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:21 Kaynak: İHA
Bingöl, Güncel
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