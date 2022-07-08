Bingöl'de metruk binada yangın - Son Dakika
Üye Girişi

Bingöl'de metruk binada yangın

08.07.2022 12:16

Bingöl'de metruk binada yangınBİNGÖL Bingöl'ün Genç ilçesindeki metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bingöl'de metruk binada yangın

BİNGÖL Bingöl'ün Genç ilçesindeki metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Derekul Caddesi 271. sokakta bulunan metruk binada çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri, durumu Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Mahalleye giden ekipler, kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Aliağa Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Merkezi açıldı Son dakika haber | Aliağa Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Merkezi açıldı İkamet yangını korkuttu İkamet yangını korkuttu
Kaynak: İHA

İtfaiye, Bingöl, Genç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de metruk binada yangın - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:02 Trafoya yılan girdi, yetkililer gördükleri manzara karşısında ne yapacağını bilemedi
00:30 Akaryakıtta indirim! Motorine 2 lira 8 kuruş indirim geldi
00:28 Fenerbahçe, Tiago Çukur'un transferi için Watford ile anlaşma sağladı
00:17 Bir tıbbi sekreter, 3 tane çarşaflı kadını izinsiz şekilde kayıt altına aldı: Sizden hiçbir şeyden etmediğim kadar nefret ediyorum
00:11 Galatasaray, son gol kralı Umut Bozok için harekete geçti
23:54 Sedat Peker'in iddiaları sonrası Buket Aydın'dan Bodrum paylaşımı
23:36 Rennes, Kim Min-Jae'yi takımında görmek istiyor: Tam aradığımız oyuncu
23:30 İYİ Partili Başkan Yardımcısı Koray Aydın: Cumhurbaşkanı adayını ne erken ne de geç açıklayacağız
22:58 Bülent Ersoy'un vasiyetinde dikkat çeken "Gülşen" detayı
17:44 Kremlin Sözcüsü Peskov, Boris Johnson'ın istifasını yorumladı: Bizim için endişe verici değil, ondan hoşlanmıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 12:21:28. #1.12#
SON DAKİKA: Bingöl'de metruk binada yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement