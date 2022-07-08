Yangın, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Derekul Caddesi 271. sokakta bulunan metruk binada çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri, durumu Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Mahalleye giden ekipler, kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Bingöl, Genç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bingöl'de metruk binada yangın - Son Dakika

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