Son Dakika Haberleri: Bingöl'de metruk binalar yıkıldı
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Bingöl'de metruk binalar yıkıldı

45 dakika önce

Bingöl'de belirlenen bazı metruk binalar, vatandaşların ihbarı üzerine yıkıldı.

Bingöl'de metruk binalar yıkıldı, System.String[]

Bingöl'de belirlenen bazı metruk binalar, vatandaşların ihbarı üzerine yıkıldı.


Kentte merkeze bağlı Yenimahalle ve Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan metruk yapılarda zaman zaman uyuşturucu kullanıldığının vatandaşlar tarafından bildirilmesi üzerine Belediye İmar ve Şehircilik ile İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Metruk yapıda yapılan inceleme sonrası yıkım kararı verildi. Ardından ekipler devreye girerek binanın yıkımı gerçekleştirildi.


Bingöl Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızdan gelen talep ve şikayetler doğrultusunda yasal çerçevede incelemeler yapılarak, yıkım çalışmasının altyapısı hazırlanıyor. İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce oluşturulan yıkım ekibi ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerekli önlemleri aldıktan sonra metruk yapıların yıkımını gerçekleştiriyor. Metruk yapılar yıkıldıkça hem uyuşturucu madde kullanımının önüne geçiliyor hem de görüntü kirliliği engelleniyor. Gerek ekiplerimizce gerçekleştirilen kontrollerde tespit edilen yapılar, gerekse vatandaşlarımızca yapılan şikayetler doğrultusunda tespit edilen metruk yapıların yıkımına devam edilecektir" denildi. - BİNGÖL

Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:14 Kaynak: İHA
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