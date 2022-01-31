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Bingöl'de meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da hissedildi - Son Dakika

Bingöl'de meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da hissedildi

31.01.2022 08:07
Bingöl'de meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da hissedildi

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da da hissedildi.

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da da hissedildi.

Valilikten yapılan açıklamada, depremin özellikle Karakoçan ve Palu ilçelerinde hissedildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Merkez üssü Bingöl Yayladere ilçesi olmak üzere saat 03.49'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Deprem, Karakoçan ve Palu ilçelerimizde hissedilmiştir. Sorumluluk sahamızdan şu ana kadar olumsuz bir ihbar gelmemiştir."

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Karakoçan, Yayladere, Elazığ, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bingöl'de meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da hissedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl'de meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da hissedildi - Son Dakika
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