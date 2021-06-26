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Bingöl'de meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için çadırlar kuruldu - Son Dakika

Bingöl'de meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için çadırlar kuruldu

26.06.2021 14:23

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde dün meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Kuşbayırı köyünde evleri hasar gören vatandaşlar için AFAD ve jandarma ekiplerince çadırlar kuruldu.

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde dün meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Kuşbayırı köyünde evleri hasar gören vatandaşlar için AFAD ve jandarma ekiplerince çadırlar kuruldu.

Depremin ardından tüm yetkili kurumlar, Bingöl ve Elazığ'da depremden etkilenen vatandaşlara yardım için seferber edildi.

Kuşbayırı köyünde de evleri hasar gören vatandaşlar için AFAD tarafından jandarma ekiplerinin yardımıyla çadırlar kuruldu. Türk Kızılayın mobil ikram aracından da vatandaşların yiyecek ve içecek ihtiyaçları karşılandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri ise vatandaşlara psikososyal destek verdi.

Kuşbayırı Muhtarı Mehmet Düven, AA muhabirine, depremde can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

Depremin ardından yetkililerin anında gelip inceleme yaptığını ve bilgi aldığını anlatan Düven, "Jandarma ekipleri köye geldi ve çadır kurdu. Dün akşamdan bu yana askerler burayı terk etmedi ve ihtiyaçları giderdi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Yeni yapılan evlerde hasar pek yok ama eski evlerin neredeyse tamamı hasarlı." ifadelerini kullandı.

92 yaşındaki kadının kolu kırıldı

Köyde deprem sırasında düşünce kolu kırılan 92 yaşındaki Elif Köynük, Karakoçan Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kolunda alçıyla köydeki evine dönen Köynük, namaz kılmak ve su içmek için kalktığı sırada deprem olduğunu ve düştüğünü söyledi.

Çocuklarının kendisini kaldırdığını ve 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye götürüldüğünü belirten Köynük, "Deprem olduğunda çok korktum. Daha önce kolumu kırmıştım. Yine aynı yerden kırıldı." diye konuştu.

Bingöl'de meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için çadırlar kuruldu
Bingöl'de meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için çadırlar kuruldu
Bingöl'de meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için çadırlar kuruldu
Bingöl'de meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için çadırlar kuruldu

Jandarma, Bingöl, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bingöl'de meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için çadırlar kuruldu - Son Dakika


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