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Bingöl'de mezrada mahsur kalan hamile kadına UMKE ulaştı - Son Dakika

Bingöl'de mezrada mahsur kalan hamile kadına UMKE ulaştı

30.01.2022 21:51
Bingöl'de mezrada mahsur kalan hamile kadına UMKE ulaştı

Bingöl'ün Genç ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan mezrada rahatsızlanan hamile kadın, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan mezrada rahatsızlanan hamile kadın, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından hastaneye ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Korucuk mezrasında yaşayan 2 aylık hamile Feride Arkan'ın (33) yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

UMKE, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı Korucuk mezrasına tam paletli ambulansla gitti.

Arkan, yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından Genç Devlet Hastanesine götürüldü.

Yeniyazı Köyü Muhtarı Mehmet Orhan, yaptığı açıklamada, sağlık ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu hastayı kurtardığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, 112 Acil Çağrı, Bingöl, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bingöl'de mezrada mahsur kalan hamile kadına UMKE ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl'de mezrada mahsur kalan hamile kadına UMKE ulaştı - Son Dakika
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