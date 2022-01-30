Bingöl'de mezrada mahsur kalan hamile kadına UMKE ulaştı - Son Dakika

Bingöl'ün Genç ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan mezrada rahatsızlanan hamile kadın, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından hastaneye ulaştırıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Korucuk mezrasında yaşayan 2 aylık hamile Feride Arkan'ın (33) yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
UMKE, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı Korucuk mezrasına tam paletli ambulansla gitti.
Arkan, yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından Genç Devlet Hastanesine götürüldü.
Yeniyazı Köyü Muhtarı Mehmet Orhan, yaptığı açıklamada, sağlık ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu hastayı kurtardığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Kaynak: AA
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