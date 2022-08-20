Bingöl'de 1 ayda 46 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bingöl'de 1 ayda 46 şüpheli tutuklandı

20.08.2022 14:33
Bingöl'de 1 ayda 46 şüpheli tutuklandı

Bingöl'de Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar), 1 ay içinde meydana gelen çeşitli olaylarda suç işlediği tespit edilen şüphelileri yakaladı.

Bingöl'de Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar), 1 ay içinde meydana gelen çeşitli olaylarda suç işlediği tespit edilen şüphelileri yakaladı. Yakalanan şüphelilerden 46'sı tutuklandı.

Bingöl Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, işyerleri ve ikametlerde meydana gelen 13 hırsızlık ve 2 adet dolandırıcılık olayının aydınlatıldığını bildirirken, yakalanan 12 şüpheliden 2'sinin tutuklandığını aktardı. Meydana gelen olaylarda 1 adet kantar, 4 adet tam altın, 1 adet zincir altın kolye, 246 adet farklı markalarda sigara paketi ele geçirilerek müracaatçı şahıslara teslim edildiği bildirdi. Yine meydana gelen 15 kasten yaralama ve tehdit olaylarının şüphelileri tespit edilirken, yakalanan 21 şahıstan 2'sinin tutuklandığı bildirildi.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranması bulunan 124 şahsın yakalandığı ve bunlardan 42'sinin tutuklandığı belirtildi.

Yunus ekiplerince kentin çeşitli noktalarında yapılan şok uygulamalarında ise ruhsatsız olan 2 adet tüfek, 5 adet tabanca ve bu silahlara ait 85 adet mermi ele geçirildi. - BİNGÖL

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Bingöl Valiliği, Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de 1 ayda 46 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de 1 ayda 46 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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