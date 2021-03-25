Mühendis ve öğretmenler, Zazaca kısa film ve oyunlar hazırlıyor - Son Dakika

Bingöl'de mühendis ve öğretmenlerden oluşan Şehr-i Bingöl Tiyatrosu, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) "Tehlike Altındaki Diller Atlası"nda yer alan Zazaca'nın yaşatılmasına katkı için oyun hazırlıyor.

Sınıf öğretmeni Yunus Çiftçi öncülüğünde 2015'te Zazaca'nın yaşatılması amacıyla Şehr-i Bingöl Tiyatrosu kuruldu. Grupta yer alan 9 öğretmen, bir inşaat mühendisi ve bir üniversite öğrencisi halkın kültüründen ve yaşamından kesitlerin yer aldığı Zazaca oyunlar sergiliyor.

Salgın dolaysıyla dijital platforma yönelen tiyatro ekibi, sosyal medyada kurdukları kanalda, kısa filmler, oyunlar ve kamu spotları yayınlıyor.

Tiyatro grubunun kısıtlı araç ve gereçlerle çektiği filmler, bölge halkınca beğeniyle takip ediliyor.

Yunus Çiftçi, AA muhabirine, Zazaca tiyatro çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Son 6 yıldır özellikle sosyal mesaj içerikli kısa filmler çektiklerini dile getiren Çiftçi, Kovid-19 salgını sürecinde yaşlı vatandaşların sağlık alanında yaşadıklarını da oyunlarında anlattıklarını belirtti.

Çiftçi, şöyle konuştu:

"Zazaca tiyatro ve Zazaca kısa film çalışmaları yapıyoruz. UNESCO tarafından yok olma tehlikesi altında bulunan diller arasında gösterilen Zazacaya dikkat çekmek istiyoruz. Sadece çalışmalarımız Bingöl ile sınırlı kalmıyor. İstanbul, Ankara, İzmir'e dönem dönem turnelere çıkıyoruz. Oradaki insanlarımızın da kültürüne, diline, Zazacaya hasret duyduklarını görüyoruz."

YouTube'de kurdukları "Şehr-i Bingöl Tiyatrosu" kanalı üzerinden çektikleri kısa filmleri paylaştıklarını aktaran Çiftçi, "İleride inşallah daha da güzel projelere imza atacağız. Çünkü ekipte bu potansiyel var." dedi.

"Dijital platformlara taşındık"

Sınıf öğretmeni Yasin Toprak da Zazacaya rağbet kazandırmayı hedeflediklerini belirterek, insanların öz kültürünü ve dillerini öğrenmesini amaçladıklarını aktardı.

İnşaat mühendisi İbrahim Çiftçi de 2-3 yıldır tiyatro grubunda aktif rol aldığını anlatarak, "Bölge halkımız gerçekten çok büyük destek veriyor. Salgın sürecinde seyircilerimizle buluşamadık. Bu nedenle dijital platformlara taşındık. Daha önce sürekli sahne alıyorduk." diye konuştu.