Bingöl'de muhtarlardan Vali Ekinci'ye yol teşekkürü - Son Dakika

Bingöl'de Karer bölgesi muhtarları, 17 kilometrelik yolun tamamlanmasının ardından Vali Ekinci'yi ziyaret ederek, teşekkür etti.

Bingöl'deki Karer Bölgesi muhtarlarından oluşan heyet, Vali Kadir Ekinci'yi makamında ziyaret etti. Yapımı tamamlanan 17 kilometrelik Karer grup köy yolu için Vali Ekinci'ye teşekkür ziyaretinde bulunan heyet adına konuşan Elmaağaç köyü muhtarı Hünkar Yurtsever, "Yapılan yol çalışmalardan duyduğumuz memnuniyeti ifade için buradayız. Karer grup köy yolunun bir an önce tamamlanması ve vatandaşlarımızın rahat ulaşım imkanına kavuşması için süreci hassasiyetle takip eden, her aşamada destek ve katkılarını esirgemeyen Valimize Karer bölgesi adına teşekkür ederiz" dedi. - BİNGÖL