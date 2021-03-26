Bingöl'de Murat Nehri'nde mahsur kalan traktör sürücü kurtarıldı - Son Dakika

Bingöl'de Genç ilçesinde su debisinin yükselmesi nedeniyle Murat Nehri'nde mahsur kalan sürücü ekiplerce çıkarıldı.

Habip Ünal, 12 AL 877 plakalı traktörüyle odun toplamak için Murat Nehri'nin kenarına gitti.

Bir süre sonra su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Ünal, traktörüyle nehirde mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Genç Belediyesi itfaiye ekipleri ve rafting ekibi yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından Ünal'ı ve traktörünü bot ve vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtardı.