Alınan bilgiye göre, Murat Köprüsü civarında yakınlarıyla piknik yapmaya giden Mücahit Keser (45) ve Aydın Tutkal (43), akrabası olan bir kız çocuğunun nehir kenarında oynarken akıntıya kapıldığını gördü.

Kaynak: AA

Murat Nehri, Bingöl, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bingöl'de nehirde akıntıya kapılan 3 kişiden ikisi kurtarıldı, diğeri aranıyor - Son Dakika

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