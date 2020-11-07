Bingöl'de nehirde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Bingöl'ün Genç ilçesinde girdiği nehirde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Genç ilçesindeki Murat Nehri'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, nehre giren 23 yaşındaki F.B. batarak gözden kayboldu. Bunun üzerine yakınları durumu İl AFAD Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine jandarma, AFAD ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Nehirde arama çalışması başlatan ekipler, gencin cansız bedenine ulaştı. Yapılan incelemenin ardından gencin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BİNGÖL