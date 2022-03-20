BİNGÖL'DE NEVRUZ KUTLANDI - Son Dakika
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BİNGÖL'DE NEVRUZ KUTLANDI

20.03.2022 16:40

BİNGÖL'de, HDP'nin organize ettiği nevruz programında konuşan TBMM Başkan Vekili ve HDP Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, Nevruz'un bütün canlıların ortak bayramı olduğunu söyledi.

BİNGÖL'de, HDP'nin organize ettiği nevruz programında konuşan TBMM Başkan Vekili ve HDP Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, Nevruz'un bütün canlıların ortak bayramı olduğunu söyledi.

HDP Bingöl İl Başkanlığı'nca organize edilen nevruz kutlamaları kent merkezinde Hastane Caddesi'ndeki alanda yapıldı. Ateş yakılıp, halay çekilen kutlamaya katılan TBMM Başkan Vekili ve HDP Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, 'Nevruz'un yepyeni bir uyanışın müjdecisi olduğunu belirterek, "Dünyamızın, insanlığın yeşerdiği Mezopotamya'nın çıkışını simgeleyen bir bayramdır. Nasıl gök kubbe bu dünyayı, bu alemi kendi altında müşterek olarak barındırıyorsa nevruz da bütün varlık aleminin, canlıların ortak ve müşterek bayramıdır. Dolayısıyla biz bu ortaklığa da merhaba diyoruz" dedi.

BİNGÖL'DE NEVRUZ KUTLANDI
BİNGÖL'DE NEVRUZ KUTLANDI
BİNGÖL'DE NEVRUZ KUTLANDI

YORUMLAR
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Halkların Demokratik Partisi, Şanlıurfa, Bingöl, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİNGÖL'DE NEVRUZ KUTLANDI - Son Dakika


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