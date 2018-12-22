Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Öğrenciler Filografi Öğreniyor

Bingöl'de Öğrenciler Filografi Öğreniyor

6 saat önce

Bingöl'de Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursla katılan üniversite öğrencileri, dersten artan zamanlarında filografi öğreniyor.

Bingöl'de Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursla katılan üniversite öğrencileri, dersten artan zamanlarında filografi öğreniyor.

Bingöl Kredi Yurtlar Kurumu ile Halk Eğitim Merkezi tarafından ortaklaşa filografi kursu açıldı. Öğrencilerin sanatla buluşması amacıyla açılan kursta erkek öğrencilerin ders saatleri dışında filografi kursuna katılıyor.

Kurs hocası Meral Sav, kursu açmaktaki amaçlarının öğrencilerin sanatla buluşmasını hedeflemek olduğunu belirterek, "Hedifimiz sosyal hayata bir şeyler öğrenerek girmelerini sağlamaktır. Burada kurs gören öğrenciler, geleceğin öğretmen adayları. Başka yerlerde oturmaktansa, başka alışkanlıklar kapmaktansa burada bir uğraş içindeler. Belki bunu meslekleri de yapabilirler. Bu filografi kursumuzda yapılan tabloları satabilirler, okul harçlıklarını çıkarabilirler. Dönem sonunda kredi yurtlar kurumunun sergisinde satışı yapılır ve yine bir kazanç elde edebilir öğrenciler" dedi.

Kursa katılan Bingöl Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Yüksel Tosun ise eğitimini aksatmadan kursa katıldığını ifade ederek, "Boş zamanlarımızda el becerimizi geliştirmek için kurs talep ettik. Yurt idaremize ilettik ve onlarda sağ olsunlar bize halk eğitimden öğretmen gönderip kursu açtılar. Hem eğitim görüyoruz hem de boş zamanlarımızda hobi olarak bununla uğraşıyoruz. Herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:02 Kaynak: DHA

Bingöl, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Balık Avına Çıkan Vatandaş, Oltayla 21 Kiloluk Kılıç Balığı Yakaladı Apartman Görevlisi Kadının Boğazını Kesen Fitness Hocası Tutuklandı

Dengesini Kaybeden Adam, Yol Çalışması Yapan Silindirin Altında Feci Şekilde Can Verdi ABD Başkanı Trump, Suriye'den Çekilme Kararını Değerlendirdi: Türkiye, DEAŞ'la Başa Çıkabilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 22:58:53. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Öğrenciler Filografi Öğreniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]