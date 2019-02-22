Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Öğrencilere Afet Eğitimi Verdi

Bingöl'de Öğrencilere Afet Eğitimi Verdi

45 dakika önce

Bingöl'de anaokulu öğrencilerine afet eğitimi verdi.

Bingöl'de Öğrencilere Afet Eğitimi Verdi, System.String[]
Bingöl'de anaokulu öğrencilerine afet eğitimi verdi.

Kentte AKUT tarafından özel bir okulda anaokulu öğrencilerine temel afet eğitimi verildi. 150 öğrencinin öğretmenleri eşliğinde katıldığı eğitimde, deprem öncesi, sırası ile sonrasında, evlerde ve okullarda nelerin yapılması gerektiği anlatıldı.

Evlerde acil durum çantası bulundurulmasını isteyen Eğitmenlerden Ömer Faruk Gürsaçtı,bu çantada su, düdük, kapalı ve tarihi geçmemiş, enerji verecek gıdalar, el feneri, terlik, olası yara yahut yaralılara müdahale ederken kullanılacak hijyenik eldiven, mevsimine göre yedek kıyafet, güvenilir bilgi için radyo, bol miktarda pil, ilkyardım, varsa kullanılan ilaçlar gibi malzemelerin bulundurulması gerektiğini anlattı.

Eğitim sonunda, öğrencilere depremle ilgili el broşürü ve acil durumlarda aranması gereken numaraların yer aldığı buzdolabı magneti dağıtıldı. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:41 Kaynak: İHA

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