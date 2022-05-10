Bingöl'de öğrencilere trafik eğitimi verildi - Son Dakika
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Bingöl'de öğrencilere trafik eğitimi verildi

10.05.2022 13:37
Bingöl'de öğrencilere trafik eğitimi verildi

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Trafik Haftası dolayısıyla öğrencilere eğitim verdi.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Trafik Haftası dolayısıyla öğrencilere eğitim verdi.

Ekipler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak kent merkezindeki ilkokul, orta ve liselerde "yayalar için 5 adımda güvenli trafik" sloganıyla eğitim çalışması gerçekleştiriyor.

Sunum, video ve canlandırmalarla verilen eğitimlerde, trafikte saygı ve yayaların uyması gereken çeşitli kurallar anlatıldı.

Trafik polisleri, bu kapsamda faaliyetlerini sürdürüyor.

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Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Trafik Haftası, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bingöl'de öğrencilere trafik eğitimi verildi - Son Dakika


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