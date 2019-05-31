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Bingöl'de öğrencilerin etkinliği ilgiyle izlendi

41 dakika önce

Bingöl'de öğretmenleri eşliğinde çeşitli etkinlikler yapan öğrenciler beğeniyle izlenirken, yıl boyunca ortaya çıkarttıkları ürünleri de sergilendi.

Bingöl'de öğrencilerin etkinliği ilgiyle izlendi, System.String[]
Bingöl'de öğretmenleri eşliğinde çeşitli etkinlikler yapan öğrenciler beğeniyle izlenirken, yıl boyunca ortaya çıkarttıkları ürünleri de sergilendi.

TOBB Cevdet Yılmaz Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri, okul bahçesinde yıl sonu etkinliği düzenledi.Etkinliğe Vali Yardımcısı Taner Bolat, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yusuf Tokuş, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte spordan müziğe, dövüş sanatlarından el tasarımlarına kadar birçok alanda öğrenciler,hazırlıklarını sergiledi.

Vali Yardımcısı Taner Bolat, "Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sergilemiş olduğu yılsonu etkinliklerinde bir araya geldik. Öğretmenlerimizin gayretleriyle bütün yıl boyunca kültür sanat, çeşitli hobilerle ilgili faaliyetlerini burada gördük. Spor dallarından el sanatlarına kadar her türlü alanda, çocuklarımız büyük bir gayret ve emek içindeler"dedi.

Okulda güzel bir yılsonu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten öğrenciler ise, etkinliklerde festival tadında eğlenceli vakit geçirdiklerini aktardı. - BİNGÖL
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:55 Kaynak: İHA
Bolat, Bingöl, Güncel
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