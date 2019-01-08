Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Okullar Yarın da Tatil

Bingöl'de Okullar Yarın da Tatil

18 dakika önce

Kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verilen Bingöl'de okulların yarın da tatil edildiği bildirildi.

Bingöl'de Okullar Yarın da Tatil, System.String[]
Kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verilen Bingöl'de okulların yarın da tatil edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelerdeki ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamudaki engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Valilik, bugün de okulların tatil edilmesine karar vermişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:01 Kaynak: AA

Kar, Bingöl, Güncel
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