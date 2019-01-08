Bingöl'de Okullar Yarın da Tatil

Kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verilen Bingöl'de okulların yarın da tatil edildiği bildirildi.

Kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verilen Bingöl'de okulların yarın da tatil edildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelerdeki ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, kamudaki engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılacağı aktarıldı.



Valilik, bugün de okulların tatil edilmesine karar vermişti.

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