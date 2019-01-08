Bingöl'de Okullar Yarın da Tatil Edildi
31 dakika önce
Bingöl genelinde okullar, kar yağışı etkisini devam ettirmesi nedeniyle yarın içinde tatil edildi.
Bingöl
genelinde okullar, kar yağışı etkisini devam ettirmesi nedeniyle yarın içinde tatil edildi. Bingöl Valiliği
tarafından yapılan açıklamada;"İlimizdeki yoğun kar yağışı, tipi nedeniyle il geneli tüm ilk ve orta dereceli okullarda 09.01.2019 Çarşamba
günü eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir"denildi.
Valilik kamuda çalışan engelli ve hamilelerinde izinli sayılacağını bildirdi.
Yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde bugünde okullar tatil edilmişti. - BİNGÖL
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:52 Kaynak: İHA
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