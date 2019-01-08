Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Okullar Yarın da Tatil Edildi

Bingöl'de Okullar Yarın da Tatil Edildi

11 dakika önce

Bingöl'de okullar yarın da tatil edildiBİNGÖL - Bingöl genelinde okullar, kar yağışının etkisini devam ettirmesi nedeniyle yarın içinde tatil edildi.

Bingöl'de okullar yarın da tatil edildi

BİNGÖL - Bingöl genelinde okullar, kar yağışının etkisini devam ettirmesi nedeniyle yarın içinde tatil edildi.
Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada;"İlimizdeki yoğun kar yağışı, tipi nedeniyle il geneli tüm ilk ve orta dereceli okullarda 09.01.2019 Çarşamba günü eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir"denildi.
Valilik kamuda çalışan engelli ve hamilelerinde izinli sayılacağını bildirdi.
Yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde bugünde okullar tatil edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:36 Kaynak: İHA

Bingöl, Genel
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