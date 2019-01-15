Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Okullar Yarın Tatil

Bingöl'de Okullar Yarın Tatil

49 dakika önce

BİNGÖL'de merkez ve bağlı ilçelerdeki tüm okullar, kar yağışı nedeniyle çarşamba günü tatil edildi.

Bingöl'de Okullar Yarın Tatil, System.String[]
BİNGÖL'de merkez ve bağlı ilçelerdeki tüm okullar, kar yağışı nedeniyle çarşamba günü tatil edildi.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kar yağışının kent genelinde etkisini sürdürdüğü belirtildi. Merkez ve tüm ilçelerdeki tüm okullarda çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verildiği kaydedilen açıklamada, kamu çalışanı engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı ifade edildi. - Bingöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:39 Kaynak: DHA

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