Bingöl'de Okullar Yarın Tatil
49 dakika önce
BİNGÖL'de merkez ve bağlı ilçelerdeki tüm okullar, kar yağışı nedeniyle çarşamba günü tatil edildi.
BİNGÖL'de merkez ve bağlı ilçelerdeki tüm okullar, kar yağışı nedeniyle çarşamba günü tatil edildi. Bingöl Valiliği
tarafından yapılan açıklamada, kar yağışının kent genelinde etkisini sürdürdüğü belirtildi. Merkez
ve tüm ilçelerdeki tüm okullarda çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verildiği kaydedilen açıklamada, kamu çalışanı engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı ifade edildi. - Bingöl
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:39 Kaynak: DHA
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