Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Okullara Kar Tatili

Bingöl'de Okullara Kar Tatili

23 dakika önce

Bingöl'de okullara kar tatiliBİNGÖL - Bingöl genelinde kar yağışı nedeniyle tüm okullar Pazartesi günü için tatil edildi.

Bingöl'de okullara kar tatili

BİNGÖL - Bingöl genelinde kar yağışı nedeniyle tüm okullar Pazartesi günü için tatil edildi.
Valilik'ten yapılan açıklamada, "İl merkezi ve ilçelerimizde devam etmekte olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 31.12.2018 Pazartesi günü eğitime ve öğretime 1 gün süre ilke ara verilmiştir"denildi.
Açıklamanın devamında ise kamuda çalışan hamile ve engellilerinde aynı gün izinli sayılacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:26 Kaynak: İHA

Bingöl, Güncel
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