Bingöl'de ömrünü 3 engelli çocuğuna adayan "Altın" anne - Son Dakika

RIDVAN KORKULUTAŞ - Bingöl'ün Yedisu ilçesi Şen köyünde yaşayan 59 yaşındaki fedakar anne Altın Yoldaş, doğuştan zihinsel engelli biri kız 3 evladına bebek gibi bakıyor.

Yoldaş yaşamını büyüğü 40, diğerleri 37 ve 36 yaşındaki engelli 3 çocuğunun mutluluğuna adadı.

Günlük ihtiyaçlarını karşılayamayan çocukları Gürsel, Dilek ve Murat'ın her türlü gereksinimiyle anneleri ilgileniyor.

Yaşına rağmen, çocuklarına bitmez tükenmez bir sabır ve şefkatle bakan Altın Yoldaş, evlatlarına gösterdiği özenle çevresinin takdirini topluyor.

Çocuklarını yanından hiçbir zaman ayırmayan Yoldaş, tarla işlerinde uğraştığı zamanda da onları yanında götürüyor.

Anneleri çalıştığı sırada şarkı ve türküler söyleyen Gürsel, Dilek ve Murat'ın mutlulukları yüzlerinden okunuyor.

"Gücüm yettiğince onlara bakacağım"

Altın Yoldaş, AA muhabirine, evlatlarının bütün ihtiyaçlarıyla tek başına ilgilendiğini söyledi.

Bu yaşlardaki çocuklara bakmanın çok zor olduğunu dile getiren Yoldaş, "Engelli evlatlarıma 40 yıldır bebek gibi bakıyorum" dedi.

Devletin yardımıyla çocuklarına bakabildiğini anlatan Yoldaş şöyle konuştu:

"Onların yemek, temizlik gibi bütün ihtiyaçlarını karşılıyorum. Gücüm yettiğince onlara bakacağım. Bütün ömrümü onlara verdim, çok güzel bir şekilde büyüttüm. Onlar benim evlatlarım seve seve bakıyorum. Daha da bakacağım. Allah devletimizden razı olsun sadece Murat'a verilen aylık yardımı kesti. Çocuklarım okula gitmek istiyor, yaşları büyüdü ama bu konuda bizlere yardımcı olmalarını istiyorum. Çünkü evde çok sıkılıyorlar."

Köyde yaşamalarından dolayı bazı imkanlardan uzak kaldıklarını aktaran Yoldaş, "Gerçekten çok yoruluyorum, o kadar zor ki. Çocuklarıma kimseden yardım almadan bakıyorum. Hastaneye gidip tedavi bile olamıyorum." dedi.