Bingöl'de orman köylerine 2 milyon 395 bin TL destek verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bingöl'de orman köylerine 2 milyon 395 bin TL destek verildi - Son Dakika

Bingöl'de orman köylerine 2 milyon 395 bin TL destek verildi

7 saat önce

Bingöl'de orman köylerine geçtiğimiz yıl 2 milyon 395 bin TL destek verildiği bildirildi.

Bingöl'de orman köylerine 2 milyon 395 bin TL destek verildi, System.String[]

Bingöl'de orman köylerine geçtiğimiz yıl 2 milyon 395 bin TL destek verildiği bildirildi.


Orman İşletme İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ORKÖY projesi kapsamında, 2019 yılı içinde 9 orman köyüne dış cephe mantolama, fenni arıcılık, süt koyunculuğu ve süt sığırcılığı gibi desteklerin verildiği aktarıldı.


Projenin amacının orman köylerindeki sosyal ve ekonomik yaşamı iyileştirmek olduğunu belirten İşletme Müdürü İbrahim Börü, "Proje kapsamında 9 orman köyümüze dış cephe mantolama, fenni arıcılık, süt koyunculuğu ve süt sığırcılığı olmak üzere toplamda 2 milyon 395 bin TL destek sağlanmıştır. Yürütülen ORKÖY projeleri kapsamında amacımız, köylerimizde ikamet eden vatandaşlarımıza destek vererek sosyal ve ekonomik yönden yaşam şartlarını iyileştirmektir"dedi.


2019 yılında Süt Sığırcılığı ve Süt Koyunculuğunda verilen destek miktarı yüksek tutulduğuna da değinen Börü, 2020 yılında yapılacak olan yatırımlarda da ön planda tutulacağını kaydetti. - BİNGÖL

Bingöl, Börü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünal Karaman'dan büyük fedakarlık! 4.5 milyon lirasını kulübe bıraktı
Ekmeğe gelecek zam oranı belli oldu Vatani görevini yapan popçu Edis'e haciz şoku! 550 bin TL'lik arabasına el konuldu 85 yaşındaki şahsı evlendirme vaadiyle 574 bin TL dolandırdı

Son Dakika Haberleri
19:12 İDOB, 2020'ye "Dans Üçgeni" ile başlayacak - Son Dakika
19:10 Gürültü ihbarına giden polisler, motosiklet hırsızını yakaladı - Son Dakika
19:10 Dijital takograf uygulaması ertelendi - Son Dakika
19:05 Bafra'da berberler denetlendi - Son Dakika
19:05 Kuzey Irak şehidinin cenazesi memleketi Tokat'a getirildi - Son Dakika
18:26 Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü! Libya ve Suriye konuşuldu - Son Dakika
18:01 İstinaf mahkemesi Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezalarını onadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 19:17:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bingöl'de orman köylerine 2 milyon 395 bin TL destek verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]