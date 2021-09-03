Bingöl'de orman yangını - Son Dakika

BİNGÖL'de ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile yakındaki evlere sıçramadan kısa sürede söndürüldü.
Merkeze bağlı Ardıçtepe köyünde evlere yakın ormanda öğlen saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle köy çevresine sıçradı. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Ekipler, soğutma çalışmalarının ardından bölgeden ayrıldı.
Kaynak: DHA
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