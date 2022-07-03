Genç ilçesine bağlı Döşekkaya köyündeki ormanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 1 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 10 personel ve köylülerin yardımıyla müdahale edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Bingöl'de orman yangını - Son Dakika

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