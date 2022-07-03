Bingöl'de orman yangını - Son Dakika
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Bingöl'de orman yangını

03.07.2022 17:18
Bingöl'de orman yangını

BİNGÖL'ün Genç ilçesine bağlı Döşekkaya köyünde ormanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

BİNGÖL'ün Genç ilçesine bağlı Döşekkaya köyünde ormanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Genç ilçesine bağlı Döşekkaya köyündeki ormanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 1 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 10 personel ve köylülerin yardımıyla müdahale edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.


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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de orman yangını - Son Dakika

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