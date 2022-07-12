Yangın, merkeze bağlı Elmalı köyünde çıktı. Ormanlık alanda dumanlar gören yöre sakinleri, durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye 1 ilk müdahale aracı, 1 arazöz ve 10 personel sevk edildi. Yangının söndürülmesine, Orman İşletme İl Müdürlüğü personelinin yanı sıra jandarma ve yöre sakinleri de destek verdi.

Kaynak: İHA

Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bingöl'de orman yangını söndürüldü - Son Dakika

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