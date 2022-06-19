Bingöl'de ormanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Bingöl'de ormanda çıkan yangın söndürüldü

19.06.2022 18:28
Bingöl'de ormanda çıkan yangın söndürüldü

BİNGÖL merkeze bağlı Kardeşler köyünde ormanda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince büyümeden söndürüldü.

BİNGÖL merkeze bağlı Kardeşler köyünde ormanda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Merkeze bağlı Kardeşler köyünde saat 15.00 sıralarında ormanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla ve köylülerin yardımıyla yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


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Son dakika! Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü Son dakika! Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü
Kaynak: DHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de ormanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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