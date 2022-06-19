Merkeze bağlı Kardeşler köyünde saat 15.00 sıralarında ormanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla ve köylülerin yardımıyla yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bingöl'de ormanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.