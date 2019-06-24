Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
1 saat önce
Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Bingöl
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:52 Kaynak: İHA
'de ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, merkeze bağlı Simani Mahallesi Ekinyolu Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını fark eden köy sakinleri, durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü'ne bildirdi.
Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. - BİNGÖL
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