Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Gümüşlü köyünde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı köydeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Köy sakinlerinin müdahalesine rağmen kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle bölgeye Orman İşletme İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangını daha fazla büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. - BİNGÖL