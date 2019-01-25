Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Örnek Davranış, Sokak Köpeğini Eliyle Besledi

Bingöl'de Örnek Davranış, Sokak Köpeğini Eliyle Besledi

1 saat önce

Bingöl'de örnek davranış, sokak köpeğini eliyle beslediBİNGÖL - Bingöl'de örnek bir davranış sergileyen bir kişi, marketten aldığı yiyeceği sokak köpeğine elleriyle yedirdi.

Bingöl'de örnek davranış, sokak köpeğini eliyle besledi

BİNGÖL - Bingöl'de örnek bir davranış sergileyen bir kişi, marketten aldığı yiyeceği sokak köpeğine elleriyle yedirdi.O anlar ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Solhan ilçesinde bir kişi marketten aldığı yiyecekleri aç olduğunu düşündüğü sokak köpeğine uzattı. Sokak köpeği de şahsın elinden yiyecekleri yemeye başladı.Poşetten çıkarttığı yiyecekleri tek tek köpeğe yediren kişi yiyeceklerin bitmesi üzerine bölgeden ayrıldı.
O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:27 Kaynak: İHA

Bingöl, Güncel
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