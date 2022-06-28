Yangın, merkeze bağlı Kılçadır köyündeki otluk alanda çıktı. Yangını gören yöre sakinleri, Orman İşletme İl Müdürlüğüne haber verdi. Bölgeye Orman İşletme ekiplerinin yanı sıra Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü de sevk edildi. Yangına 2 arasöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 itfaiye aracı ve 20 personel müdahale etti.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bingöl'de ot yangını ormana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.