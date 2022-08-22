Bingöl'de otluk alanda yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı - Son Dakika
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Bingöl'de otluk alanda yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı

22.08.2022 15:28
Bingöl'de otluk alanda yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı

Bingöl'de otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Bingöl'de otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangında çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı.

Olay öğlen saatlerinde Ekinyolu bölgesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Ekinyolu bölgesindeki otluk alanda yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine Orman İşletme, Bingöl Belediyesi İtfaiye ekipleri, Ilıcalar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sürerken, söndürme çalışmalarına jandarma ve vatandaşların da katıldığı kaydedildi. - BİNGÖL

YORUMLAR
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Ankara Büyükşehir Belediyesinden ilçelere su tankeri Ankara Büyükşehir Belediyesinden ilçelere su tankeri Bingöl'de 2 farklı noktada çıkan ot yangını kontrol altına alındı Bingöl'de 2 farklı noktada çıkan ot yangını kontrol altına alındı
Kaynak: İHA

İtfaiye, Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de otluk alanda yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de otluk alanda yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı - Son Dakika
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