Bingöl'de otobüs terminali dezenfekte edildi - Son Dakika
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Bingöl'de otobüs terminali dezenfekte edildi

6 saat önce

Bingöl'de toplum taşıma araçlarının yanı sıra şehirlerarası obüs terminali de dezenfekte edildi.

Bingöl'de otobüs terminali dezenfekte edildi, System.String[]

Bingöl'de toplum taşıma araçlarının yanı sıra şehirlerarası obüs terminali de dezenfekte edildi.


Çin'de başlayıp bir çok ülkeye sıçrayan son olarak ise Türkiye'de görülen korona virüs nedeniyle ülke genelinde tüm kurumlar ilaçlama ve dezenfekte çalışmasına başladı. Tüm illerde olduğu gibi Bingöl'de de belediye ekipleri vatandaşların yoğun olarak kullandıkları toplum taşıma araçları ve parklar da dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Son olarak belediyeye bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalinde de dezenfektasyon çalışması yaptı.


Dezenfekte çalışmalarının toplu alanlarda periyodik olarak devam edeceği aktarıldı. - BİNGÖL

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:24 Kaynak: İHA
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